Übernahme der Kita-Elternbeiträge auch im Saale-Holzland

Am 12. März hat der Thüringer Landtag beschlossen, dass die Elternbeiträge für die Zeit der Kindergarten-Schließungen vom Land übernommen werden. Dies gilt für alle Eltern, die die Notbetreuung gar nicht oder maximal für fünf Tage im Monat in Anspruch genommen haben. Das neue Gesetz sieht eine sogenannte Spitzabrechnung gegenüber den Trägern vor. Damit werden die genauen Kosten vollumfänglich vom Land erstattet. „Das Land übernimmt damit erneut Verantwortung in finanzieller Form und entlastet Familien in der schwierigen Zeit der Pandemie. Leider ist nicht auszuschließen, dass es regional erneut zum Wechsel in die rote Phase kommen kann, wenn sich lokale Hotspots bilden. Die Regelung gilt auch für zukünftige Einschränkungen“, sagte Markus Gleichmann, Mitglied der Linken im Thüringer Landtag.

Gleichzeitig habe die Landesregierung den Kreisen und Gemeinden bei der Öffnung und Schließung von Einrichtungen deutlich mehr Verantwortung übergeben. „Damit sollen regionale Hotspotstrategien möglich werden und Schließungen von Bildungseinrichtungen abhängig vom Infektionsgeschehen in der jeweiligen Kommune gemacht werden.“ Eine entsprechende Veränderung der Verordnung wurde am 11. März vom Gesundheits- und Bildungsministerium in Gesprächen mit den Kreisen erreicht.