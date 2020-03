Überraschende Entdeckung im Jagdschloss Hummelshain

Durch eine glückliche Fügung ist das Wissen um die bauhistorische Vergangenheit des Neuen Jagdschlosses in Hummelshain um eine Episode reicher. Ermöglicht hat dies indirekt Dieter Roßmann, Bauunternehmer aus Gera, der eigentlich nur auf der Suche nach einem schönen Hochzeitsort für seine Tochter war.

Weniger seiner Tochter, als vielmehr ihm sei es daran gelegen gewesen, die Feierlichkeit an einem schönen Anwesen abzuhalten. „Ich kannte das Schloss und habe die Geschichte verfolgt“, sagt Roßmann. Also wandte er sich an Rainer Hohberg, den Vorsitzenden des Fördervereins. Der konnte ihm aber nur sagen: Feiern im Schloss sind derzeit untersagt. Grund dafür ist der Echte Hausschwamm, der sich in Teilen des Schlosses ausbreitet. Um die Sporen nicht weiter zu verteilen, ließ der Saale-Holzland-Kreis eine Nutzungsuntersagung ausstellen.

Die lang gesuchte Horizontalsperre entdeckt

Also vielleicht eine Feier im Außengelände?, fragte sich Roßmann. Beim Besuch im Schloss stolperte er im übertragenen Sinne über die steinerne Außentreppe an der Westterrasse, an der zwei Stufen gerissen waren. Kurzerhand erklärte sich Roßmann bereit, diese über sein Firma reparieren zu lassen.

Seit Mittwoch waren seine Mitarbeiter dafür am Werke. Als sie die Stufen heraushoben, machten sie eine interessante Entdeckung: eine schwarze Folie, die im Fundament steckte. Für Laien unspektakulär, für Rainer Hohberg vom Förderverein ein Sensationsfund: eine Horizontalsperre! „Danach haben die Architekten immer gesucht. Doch man kommt schwer heran, weil es im Fundament steckt“, sagt er.

Die dünne, mit Blei versetzte Folie belege, dass schon zur Bauzeit des Schlosses 1880-85 das repräsentative Anwesen vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt werden sollte und „vorzügliches Material verwendet wurde“, sagt Hohberg. An Geld habe es dem Auftraggeber, Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg, ohnehin nicht gemangelt.

Dritter Bauabschnitt hat begonnen

Heute erfülle die dünne Folie ihre Funktion nicht mehr, weiß Hohberg. Das Schloss müsse dringend von oben, also vom Dach aus, sowie von unten trockengelegt werden. Im letzten geplanten Bauabschnitt, den der Verein als Bauherr durch Fördermittel von Bund und Land ausführen will, soll das Fundament aufgesägt werden, um Edelstahlplatten als moderne Horizontalsperre einzusetzen. In dieser Woche wurde aber erst einmal das Gerüst für den dritten Bauabschnitt gestellt, um die Dachfläche über den vom Echten Hausschwamm befallenen Zimmern sanieren zu können.

Aus der Hochzeit am Schloss wurde schlussendlich nichts. Dieter Roßmann entspricht dem Wunsch seiner Tochter und lässt die Feier daheim ausrichten. Dem Schloss allerdings will er weiter verbunden bleiben und informierte sich am Donnerstag über den Antrag zur Fördervereinsmitgliedschaft.