Überraschender Umschlag im Briefkasten einer Kahlaerin

„Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten!“ Lisa Eißmann (24) aus Kahla hielt den gelb-grauen Briefkuvert in der Hand. Den hatte ihr Freund am Sonnabendmorgen aus dem Briefkasten geholt. Der Umschlag war korrekt adressiert, er war mit einer Briefmarke versehen. Er war abgestempelt. Ein Absender stand nicht drauf.

Als sie den Brief öffnete, war ihr sofort klar, von wem der Brief stammte. In einem zweiten Umschlag steckten ihre Chip- und Rabatt-Karten samt Ausweise und Fotos. Die Dokumente gehörten eigentlich alle in ihr Portemonnaie – genau wie die 60 Euro. Das Geld war nicht im Umschlag. Ihr Portemonnaie ist seit Mittwochnachmittag weg – seit ihrem Besuch beim Kinderkleiderbasar im Rosengarten.

Ein böser Verdacht

„Wir waren gar nicht so lange dort. Ich hatte von meiner Cousine zehn Euro bekommen. Dann habe ich die Geldbörse in meine Jackentasche gesteckt“, sagte sie. Als sie an einer Kasse ihre Ware bezahlen wollte, merkte sie, dass ihr Portemonnaie weg war. „Wir hatten gleich alles abgesucht. Wir waren auch am Donnerstag noch mal vor Ort. Wir haben alle Papierkörbe durchgesucht. Vergeblich.“

Bis zur überraschenden Post verlebte Lisa eine unruhige Zeit. „Man fühlt sich so hilflos. Man kann an kein Konto ran. Schlimm.“ Doch die junge Mutter hat einen Verdacht. Sie ist überzeugt, dass sie bestohlen wurde.

„Durch die engen Gänge bin ich bestimmt angerempelt worden und dann muss jemand in meine Jacke gegriffen haben. Ich habe da sogar zwei bestimmte Frauen in Verdacht.“ Am Freitag stellte sie bei der Kahlaer Polizei Anzeige. Am Sonnabend informierte sie die Beamten über den Brief.

Am Montag will sie die beiden Umschläge zur Polizei bringen. „Vielleicht gibt es ja Fingerabdrücke? Vielleicht ist Speichel an der Briefmarke? Ich denke, ich war nicht die einzige, die bestohlen wurde.“