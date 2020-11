Überschlagen und schwer verletzt - 80-Jährige fällt auf falsche Polizisten herein

80-Jährige fällt auf falsche Polizisten herein

Eine 80-Jährige wurde am Montag in Jena Opfer von Betrügern. Mehrfach kontaktierten die unbekannten Täter die Rentnerin übers Wochenende und brachten die Frau dazu 1000 Euro von ihrem Bankkonto abzuheben. Als die 80-Jährige am Montag, gegen 17:00 Uhr, mit dem Geld von der Bank kam, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und teilte der älteren Dame mit, dass es sich bei dem Geld um Falschgeld handelt. Der falsche Polizeibeamte nahm das Geld und die EC-Karte der Dame an sich, unter dem Vorwand das Geld auf der Bank umtauschen zu wollen. Bevor er unerkannt entkommen konnte.

Schmierereien für die Tonne

Unbekannte beschmierten am Wochenendes mehrere Mülltonnen in Jena. In einem Hauseingang in der Grietgasse wurden durch den oder die Täter mehrere Graffiti auf den abgestellten Entsorgungsbehältnissen angebracht und dadurch ein Sachschaden von etwa 1000 Euro verursacht. Hinweise zu den Tätern gibt es aktuell nicht.

Ohne Grund beleidigt

Ein 37-Jähriger meldete sich am Montag bei der Jenaer Polizei und beschwerte sich über seinen Nachbarn, welcher zum wiederholten Mal im Haus für Unruhe sorgte. Der 62-Jährige schrie ohne erkennbaren Grund herum und knallte die Türen. Zudem beleidigte der alkoholisierte Mann den Zeugen und dessen Frau. Der 62-Jährige wurde durch die Kollegen aufgesucht und zur Ruhe ermahnt. Er muss sich nun wegen Beleidigung verantworten.

Überschlagen und schwer verletzt

Ein 21-Jähriger aus Berlin verunglückte am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, im Saale-Holzland-Kreis. Der junge Mann war mit seinem Saab auf der Landstraße zwischen Zimmern und Dornburg unterwegs, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Der junge Fahrer überschlug sich mit seinem Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 21-jährige Berliner schaffte es sich selber aus dem Fahrzeug zu befreien. Er wurde aber schwer verletzt und musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen