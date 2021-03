Überwältigen wird verboten

Beim Thema Vermeidung von sexualisierter Werbung erinnerte ich mich an die Doku „Viva la Vulva“, in der Seran Ates, Anwältin und Autorin, über die Tabuisierung und die Kontrolle von Sexualität in islamischen Gesellschaften spricht. Sie sagt, dadurch gebe es eine „extreme Geschlechterapartheid... Und das macht Menschen unfrei.“

Schöne Menschen in der Werbung sind per se nichts Schlechtes. Doch Schönheit sollte nicht zum standardisierten Ideal werden. Falten, Rundungen, Glatzen – wie schön erotisch doch Makel sind. Wieso sehen wir so oft Standard-Schönheit in der Werbung? Weil die Werber auf Nummer sicher gehen wollen, sie wollen den breiten Durchschnitt ansprechen: Schönheit argumentiert nicht, sie überwältigt, das ist es, was die Werbung will.

Sind wir ehrlich, dann gibt es wohl nur wenige Menschen, die gar nicht auf ihr Äußeres achten. Manche geben mit ihrem Style ein Statement ab, manche kaschieren Problemzonen, manche färben sich die Haare. Wo also die Grenze ziehen? Wie weiß dürfen Zähne auf Plakaten sein, wie glänzend Haare und wie frei Werbeagenturen?

Aufmerksam machen, Kinder und Jugendliche bilden, das ist gut und richtig. Verbote und Kontrolle, wie sie auch Seran Ates anprangert, führen oft in neue Sackgassen.

