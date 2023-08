Mit Tänzen, Gedichten und Gesang feierten die in Jena lebenden Ukrainer und Ukrainerinnen gemeinsam mit den Jenaern ihren Unabhängigkeitstag auf dem Jenaer Holzmarkt.

Ukrainer feierten die Unabhängigkeit auf dem Holzmarkt in Jena

Jena. Warum die Ukrainer sich mit dem Fest auch bei der Stadt Jena bedanken wollen.

Mit Tänzen, Gedichten, Gesang und ukrainischen Spezialitäten feierten am Donnerstag,24. August, die Ukrainer gemeinsam mit den Jenaern ihren Unabhängigkeitstag auf dem Holzmarkt. Etwa 400 Menschen waren der Einladung gefolgt und kamen für den Frieden und die Freiheit der Ukraine zusammen. Das Fest sei auch ein Dank an die Stadt und alle Helfer in Jena, wo etwa 2000 Geflüchtete aufgenommen wurden, sagte Iryna Martyniuk.

Jedes Kind, des ukrainischen Chors, der für die Anwesenden sag, habe seine eigene Geschichte über den Krieg zu erzählen, so Martyniuk. Der Kampf, der derzeit geführt werde, sei nicht nur ein Kampf für die Ukraine, sondern für alle demokratischen Länder, sagte Valerii Schkuropat. Auch OB Thomas Nitzsche und andere Ehrengäste traten ans Mikrofon.