Seitz Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 sind Ukrainerinnen und Ukrainer im Jenaer Stadtbild präsent. Im November vor einem Jahr sagten sie auf dem Holzmarkt danke für die Unterstützung, die sie in Deutschland erfahren. Am Samstag erinnern sie an die Hungersnot Holodomor.

Ukrainer in Jena erinnern an Völkermord

Jena. Gedenken an der von der Sowjetführung verursachten Hungersnot Holodomor am Samstag auf dem Holzmarkt.

Die Initiative „Ukrainer in Jena“ ruft zum Gedenken an der von der Sowjetführung verursachten Hungersnot Holodomor auf. An diesem Samstag sollen 350 Kerzen auf dem Holzmarkt angezündet werden zum Gedenken an die 3,5 Millionen getöteten Ukrainer. Jede Kerze werde symbolisch als Erinnerung für 10.000 in der Ukraine verhungerte Menschen brennen, sagt die Initiative.

Größte humanitäre Katastrophe des 20. Jahrhunderts

Mit der Ausstellung „Ukraine. 1932-1933. Völkermord durch Hunger“, einer Schweigeminute und einem Gang durch die Innenstadt gedenke man der Opfer dieser Katastrophe in der Ukraine vor 90 Jahren. Sie sei am 2022 vom Bundestag als Völkermord eingeordnet worden. In den Jahren 1932/33 ereignete sich in der Sowjetunion eine der größten humanitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Sechs bis sieben Millionen Menschen wurden Opfer einer Hungersnot, allein 3,5 Millionen Menschen starben in der Ukraine.

Samstag, ab 15 Uhr, Holzmarkt