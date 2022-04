Rund 300 Teilnehmer des Ostermarsches in Jena haben am Sonnabend ein einmütiges Bekenntnis für Frieden und gegen den Aggressionskrieg Russlands in der Ukraine abgegeben. Doch die ukrainischen Teilnehmer des Marsches, stellen nun noch einmal klar: Deutschland muss Waffen liefern.

Ukrainer in Jena fordern: „Waffen für die Ukraine – jetzt“

Jena. Initiative stellt klare Forderungen und demonstriert am Samstag, 23. April in Jenas Innenstadt

Seit dem 24. Februar tobt ein grausam geführter Angriffskrieg auf den Straßen und Feldern der Ukraine. „Die ukrainischen Soldaten kämpfen heldenhaft und riskieren ihr Leben auch für die Freiheit des Westens. Deutschland muss endlich auch Panzer und andere schwere Waffen liefern“, das fordert eine Initiative von Ukrainern, die in Jena leben. Am Samstag dem 23. April demonstrieren die Ukrainer ab 13 Uhr in Jena für die Rettung der Ukraine.

In einer Mitteilung der Initiative heißt es: „Wir wollten den Ostermarsch letzte Woche nutzen, um gemeinsam auf das Unrecht aufmerksam zumachen und für den Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Dann waren wir schockiert. Bundesweit war das Bild aus Jena mit wehenden ukrainischen Fahnen in vielen Medien zu sehen. Darunter las man jedoch wiederholt, dass Menschen auf den Ostermärschen Waffenlieferungen ablehnen. Wie soll das gehen? Schauen Sie auf die Bilder aus Butscha, aus Mariupol, Kramatorsk, Tschernihiw, Charkiw und vielen anderen Städten!“

„Schauen Sie auf die Bilder aus Butcha“

Mit dem Budapester Memorandum habe die Ukraine 1994 freiwillig auf das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt verzichtet. Im Gegenzug habe Russland die territoriale Integrität des Landes garantiert. Diese Vereinbarung werde seit 2014 mit Füßen getreten.

Die Ukrainer seien offen für Diplomatie und bereit, die Waffen niederzulegen. Doch einen „Völkermord“ werde man nicht stillschweigend hinnehmen, heißt es in der Mitteilung der Initiative. In diesem Kontext sei Pazifismus die Befürwortung von Krieg.

Deshalb fordern die Mitglieder der Jenaer Initiative:

Deutschland muss Waffen liefern, vor allem auch Panzer und andere schwere Waffen,

den Stopp sämtlichen Handels mit Russland und den Boykott von Öl und Gas.

Samstag, 23. April, 13 - 13.30 Auftaktkundgebung auf dem Holzmarkt; 13.30 - 14.30 Demonstration durch die Innenstadt; 14.30 - 15 Abschlusskundgebung Holzmarkt