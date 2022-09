Umstrittene Jenaer Osttangente steht am „Parking Day“, 16. September, im Fokus

Jena. Jenaer Initiative Innenstadt spricht sich für den Bau aus, Grüne und Klimaaktivisten sind dagegen

Die geplante Osttangente ist umstritten: Bündnisgrüne und Klimaaktivisten lehnen sie ab, die Initiative Innenstadt spricht sich dafür aus. Einen verkehrsberuhigten Löbdergraben könne es ohne Osttangente nicht geben, betont Citymanagerin Kati Cornelia Fischer-Haasis. „Von einer gut ausgebauten Umgehung des Zentrums profitieren alle. Die Osttangente ist eine Chance für all die anderen Ziele: Verkehrsberuhigung, Fußgängerzonen, Aufenthaltsorte für Jedermann.“ Dabei kritisiert Fischer-Haasis, dass sich in Jena zunehmend Autofahrer, Radfahrer, Rollerfahrer und Fußgänger gegenseitig verteufeln. Für eine attraktive Innenstadt brauche man ein faires Miteinander.

Zum „Parking Day“ am heutigen Freitag, 16. September, steht die Osttangente im Mittelpunkt. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Verkehrswende statt Osttangente“ kritisiert das Aktionsbündnis Klima und Umwelt Jena, dass mit dem geplanten Projekt der Verkehr in der Innenstadt nicht beruhigt, sondern die Menge der Autos vermutlich sogar steigen werde – und damit Luftverschmutzung und Lärmbelästigung.

Mit dem angestrebten Ausbau fokussiere sich Jena auf Jahre auf den Autoverkehr und verschiebe die Verkehrsberuhigung der erweiterten Innenstadt auf unbestimmte Zeit, kritisieren die Bündnisgrünen. „Dabei muss nicht der Autoverkehr, sondern umweltfreundliche Mobilität unsere erste Priorität sein“, sagt Co-Fraktionsvorsitzende Kathleen Lützkendorf. Der Kreisverband unterstütze die Bürgerinitiative „Verkehrswende statt Osttangente“.

In der vergangenen Woche verabschiedeten die Mitglieder des Kreisverbands auf der Mitgliederversammlung einstimmig den Antrag „Für eine klimagerechte, soziale und inklusive Verkehrspolitik in Jena“. Der Antrag stellt die Bedeutung der Jenaer Beschlüsse zum Klimaschutz und zur Klimaneutralität angesichts der realen Bedrohung des Klimawandels heraus. Jena verfehle im Bereich Mobilität die eigenen Klimaschutzziele. Klima- und Verkehrsmonitoring zeigten im Gegenteil eine Zunahme des Autoverkehrs und der damit verbundenen Emissionen. „Wir brauchen endlich eine Politik, die das Ziel ernst nimmt, dass es weniger Autoverkehr auf unseren Straßen geben muss“, sagt der Sprecher des Verbandes, Lutz Jacob.

Auch die Initiative „Unsere KarLi“ lädt am „Parking-Day“ ein, für kurze Zeit Autoparkplätze umzuwidmen und zu Orten für Begegnung, Kaffeetrinken, Kuchenessen, Spielen, Reden und Innehalten zu machen. Dies passiert in der Karl-Liebknecht-Straße (KarLi) 15.30 bis 18 Uhr zwischen den Läden „Siedlerbedarf“ und „Blattwerk Floristik. Eine Kistenrollbahn, Spiele, eine Pflanzenbörse und eine Kleidertauschbörse sind geplant. Eine Tombola gibt es auch. Hauptgewinn für die Initiative wäre ein Smiley-Geschwindigkeitsanzeiger in der KarLi

Freitag, 16. September, 15-18 Uhr, östlicher Löbdergraben und KarLie