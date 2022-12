Umstürzender Baum verursacht im Westen von Jena Stromausfall

Eine Freileitung war auf der Saaleplatte am Sonntag durch einen umstürzenden Baum beschädigt worden.

Jena/Lehesten. Die meisten betroffenen Ortschaften waren nach 45 Minuten wieder versorgt

Ein kompletter Stromausfall hat am Adventssonntag mehrere Gemeinden und Jenaer Ortsteile auf der „Saaleplatte“ betroffen. Dazu gehörten die Ortschaften Remderoda, Isserstedt, Lützeroda, Closewitz, Cospeda, Lehesten, Nerkewitz, Rödigen, Stiebritz, Hainichen. Auslöser sei ein Baum gewesen, der auf eine Freileitung gestürzt war, berichtete Stadtwerke-Sprecherin Ines Eckert. Durch Umschaltung sei die Wiedernutzung rasch gewährleistet worden, so dass die meisten Haushalte nach dem Ausfall um 11.27 Uhr nach etwa 45 Minuten wieder Strom hatten. Etwas längerwierige Nacharbeiten seien nötig gewesen in Nerkewitz und Rödigen.