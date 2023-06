Unbekannte legen in Jena Giftköder aus

Jena. In Jena haben gleich zwei Hundebesitzer beim Gassigehen Giftköder entdeckt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Polizei in Jena warnt vor Giftködern, die in der Stadt ausgelegt wurden. Wie die Polizei am Sonntag informierte, hätten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten zwei Hundebesitzer gemeldet, welche beim Gassigehen auf dem Gehweg vor dem Haupteingang der Berthold-Brecht-Straße 12 ein mit Rasierklinge versehenes Wurststück entdeckten.

Glücklicherweise konnten die Hundehalter das Fressen des Köders verhindern. Die Polizei habe die Rasierklinge sichergestellt. Weitere Giftköder seien in dem Bereich nicht gefunden worden. Ein Ermittlungsverfahren nach dem Tierschutzgesetz wurde eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt oder ähnlichen Feststellungen nimmt die Jenaer Polizei unter der Telefonnummer 03641 810 entgegen.

