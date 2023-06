Unbekannte randalieren nachts im Freibad, Fahrer beschädigt Schranke - Die Polizeimeldungen aus Jena

Einbrecher haben sich in der Nacht zu Donnerstag Zugang zu einem Freibad in Jena verschafft (Symbolbild).

Jena. Unbekannte haben sich in der Nacht Zutritt zu einem Freibad verschafft und Fensterscheiben eingeschlagen. Das und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Ein Mitarbeiter hat am Donnerstagmorgen festgestellt, dass ungebetene Gäste sich zur Nachtzeit Zugang auf das Gelände eines Freibades in der Oberaue verschafft haben. Laut Polizei haben die Unbekannten mithilfe eines Betonsteines die Fensterscheibe eines Wirtschaftsgebäudes eingeworfen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Im hinteren Bereich des Büros sei ein Fenster geöffnet worden, um das Gebäude wieder zu verlassen.

Auf die gleiche Weise seien die Unbekannten ins Kassenhaus gelangt. Dort haben sie Schränke durchsucht und die elektronische Kasse mittels einer dort liegenden Schere aufgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand verließen die Täter das Gelände ohne Beutegut, wie die Polizei mitteilte.

Autofahrer beschädigt Schrankenanlage und fährt davon

Ein unbekannter Autofahrer ist am Donnerstag am Salvador-Allende-Platz gegen eine Schrankenanlage gefahren und hat diese beschädigt. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge den Vorfall. Nach der Kollision sei der Mann aus seinem Pkw gestiegen und habe abgefallene Fahrzeugteile eingesammelt. Im Anschluss habe er sich pflichtwidrig entfernt.

Zwei Frauen streiten sich auf einer Supermarkt-Rolltreppe

Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat sich am Mittwoch eine Körperverletzung in einem Supermarkt in der Naumburger Straße ereignet. Laut Polizei befand sich eine bisher unbekannte Frau auf der Rolltreppe und entgegnete einer 28-Jährigen, sie solle doch Abstand halten. Diese habe der Unbekannten daraufhin auf den Kopf geschlagen.

Jugendliche besprühen Wand einer Unterführung

Ein Zeuge hat am Donnerstag kurz nach 18 Uhr die Polizei informiert, dass zwei Jugendliche, die Wand einer Unterführung in der Kahlaischen Straße besprühen. Laut Polizei wurde vor Ort ein frisch angebrachtes Graffiti in gelb-roter Farbe und unleserlichen Schrift gefunden. Die Jugendlichen seien unentdeckt entkommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.