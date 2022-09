Unbekannte stehlen EC-Karten von zwei 80-jährigen Frauen in Hermsdorf

Hermsdorf. Eines der Opfer wurde in einem Supermarkt von einem Mann angesprochen. Gleich drei Männer nutzten die Gutgläubigkeit einer andere Frau aus.

Am Freitagvormittag wurde in Hermsdorf eine 80-Jährige beim Einkaufen von einem unbekannten Mann angesprochen. Währenddessen achtete die Frau nicht auf ihre Handtasche. Als sie schließlich die Kasse erreichte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse mit EC-Karte und anderen wichtigen Dokumenten fehlte.

Der vermeintlichen Täter wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß

zwischen 30 und 35 Jahre alt

kurze schwarze Haare

trug zur Tatzeit dunkle Bekleidung

konnte nur gebrochen deutsch sprechen

Diebe entwenden EC-Karte und heben anschließend Geld ab

Eine weitere 80-Jährige wurde am Samstagvormittag in einer Bankfiliale ihrer Geldkarte bestohlen. Laut Polizei wurde sie beim Geldabheben von drei Personen beobachtet. Die mutmaßlichen Täter trugen die ganze Zeit über einen Mund-Nasen-Schutz. Nachdem sie ihr Geld abgehoben hatte, wurde die 80-Jährige durch einen der Männer auf einen angeblich durch sie fallen gelassenen Geldschein hingewiesen. Anschließend begleiteten die drei Unbekannten die Frau nach Hause.

In dieser Zeit muss es ihnen gelungen sein, die EC-Karte aus der Tasche zu entwenden. Denn bereits 15 Minuten später wurde 450 Euro an einem Bankschalter in Bad Klosterlausnitz abgehoben.

Zeugen, die in beiden Fällen etwas beobachtet haben, könne sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 036428-640 melden.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.