Unbekannter greift Mann mit Messer an - Betrunkene E-Scooterfahrer - Zu schnell unterwegs

Jena. In Jena ist ein Mann von einem Unbekannten mit dem Messer angegriffen worden. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei.

Am Samstagabend gegen 21.50 Uhr hat ein Unbekannter einen 17-Jähriger in Jena mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann mit der Straßenbahn der Linie 1 vom Stadtzentrum in Richtung Lobeda unterwegs. In der Straßenbahn fiel ihm ein Mann auf, der ihn sehr auffällig anschaute.

Beide Männer stiegen an der Haltestelle Paradiesbahnhof aus, wo es dann zur Auseinandersetzung kam. Der Unbekannte zog ein Einhandmesser und machte Stichbewegungen in Richtung des Geschädigten, verfehlte ihn jedoch. Dem jungen Mann gelang die Flucht.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca.170 cm,

deutsch,

schlank,

Basecap,

grünes T-Shirt,

blaue Hose,

weiße Sneaker,

Tattoos an Gesicht/Arm/Bein.

An der Straßenbahnhaltestelle, wo sich die Tat ereignet hat, sollen sich mehrere Zeugen aufgehalten haben. Die Polizei Jena sucht Zeugen.

Polizei kontrolliert E-Scooterfahrer

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, kontrollierten Beamte der Polizei Jena zwei E-Scooterfahrer im Bereich des Magdelstieges in Jena. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass beide Kraftfahrzeuge kein Versicherungskennzeichen hatten. Die 47-jährige Fahrzeugführerin und ihr 57-jähriger Begleiter, welcher ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs war, wurden wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz belehrt. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Am Samstagmorgen wurden durch die Polizei Jena im Stadtgebiet verstärkt Alkoholkontrollen durchgeführt. Hier fielen mehrere E-Scooterfahrer auf, welche deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen. So wurde gegen 1 Uhr auf dem Carl-Zeiss-Platz ein 32-jähriger junger Mann einer Kontrolle unterzogen. Der spätere gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Gegen 3 Uhr stellten die Beamten einen 21-jährigen Fahrzeugführer in der Westbahnhofstraße mit einem Wert von 0,65 Promille fest. Gegen beide Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Um 4.30 Uhr wurde ein weiterer E-Scooter einer Kontrolle unterzogen, welcher in der Westbahnhofstraße unterwegs war. Der 32-jährige Fahrer absolvierte den Atemalkoholtest mit knapp über 1,1 Promille und lag somit im Bereich einer Straftat. Es wurde eine Blutentnahme im Klinikum Jena durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 2 Uhr wurde ein 24-jähriger E-Scooterfahrer in der Karl-Liebknecht-Straße kontrolliert. Der Mann hatte 1,76 Promille in der Atemluft, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Fahrradfahrer wird bei Unfall in Eisenberg schwer verletzt

VW-Fahrer zu schnell unterwegs

Zu schnell unterwegs am frühen Samstagmorgen war ein 20-jähriger VW-Fahrer zwischen Wetzdorf und Rauschwitz im Saale-Holzland-Kreis. In einer S-Kurve vor der Ortslage Rauschwitz verlor er die Kontrolle über seinen Golf und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der junge Mann blieb unverletzt, sein Pkw erlitt allerdings Totalschaden. Zudem wurden drei Verkehrszeichen beschädigt.

