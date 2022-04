Unbekannter öffnet plötzlich Beifahrertür von Autofahrerin und attackiert sie

Jena Die Polizei sucht Zeugen zum Angriff auf eine Frau am Jenaer Eichplatz.

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr stieg eine 24 Jahre junge Frau in ihr geparktes Auto am Eichplatz in Jena. Noch bevor sie das Fahrzeug startete wurde durch eine unbekannte männliche Person die Beifahrertür geöffnete und die Frau angeschrien.

Nachdem der unbekannte Mann die Tür wieder schloss, öffnete er erneut die Beifahrertür und griff der Frau am rechten Oberarm. Die Frau konnte sich aus dem Griff lösen, vermutlich aus Frust schlug die unbekannte männliche Person im Anschluss auf das Fahrzeugdach. Als Passanten im Nahbereich dies wahrnahmen begaben sie sich zu der männlichen Person und wirkten verbal auf diesen ein, sodass dieser sich zu Fuß entfernte, bevor die Polizei vor Ort kam.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Frau erlitt keine sichtbaren Verletzungen, jedoch stand sie unter Schock. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Die unbekannte männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden: Größe ca. 1,8m, am Hals und Nacken ein Tattoo, vorstehende Zähne, glasige Augen, großer Mund mit angeschwollenen Lippen, schwarze Jacke.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Jena unter der 03641-810 entgegen.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.