Jena. Am frühen Samstagmorgen wurde ein 28-Jähriger in der Johannisstraße unvermittelt niedergeschlagen.

Unbekannter schlägt Mann in Jena plötzlich mit Faust ins Gesicht

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:10 Uhr kam es laut Polizei in der Johannisstraße zu einer Körperverletzung.

Ein Unbekannter schlug einen 28-Jährigen unvermittelt mit der Faust einmal in das Gesicht. Dadurch erlitt der junge Mann einen Nasenbeinbruch sowie eine Verletzung am Jochbein und musste medizinisch in der ZNA Jena behandelt werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Jenaer Polizei zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region