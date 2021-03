Ein Unbekannter hat in Jena einen Jungen angesprochen (Symbolbild).

Jena. Ein Unbekannter hat in Jena ein Kind angesprochen, das gerade von seiner Mutter in den Kindergarten gebracht wurde.

Unbekannter spricht in Jena Kind an und hält es fest

Eine merkwürdige Begegnung hatte Dienstagfrüh eine Mutter in der Bertold-Brecht-Straße in Jena, als sie ihre Kinder in den Kindergarten brachte.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, sprach sie gegen 10 Uhr ein ihr unbekannter Mann. Der Mann sprach den sechsjährigen Sohn der 32-Jährigen an und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Dabei berührte er das Kind und hielt es fest.

Nachdem die Mutter den Unbekannten aufforderte, dies zu unterlassen, ließ der Mann den Jungen sofort los und entfernte sich. Beim Weggehen habe er noch gesagt: "Ich hole mir heute noch eins".

Der Unbekannten war Ende 30 bis Anfang 40, trug blaue ausgewaschene Jeans und eine schwarze Jacke.

Krokusdieb in Jena! Relevant!

Nach den Randalen: Jena setzt Belohnung aus