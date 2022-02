Unbekannter stoppt Autofahrer in Jena und schlägt ihm ins Gesicht

Jena. In Jena hat ein Unbekannter einen Mann mitten auf der Straße ausgebremst. Als beide Wagen standen, stieg er aus – und schlug zu.

Mitten im Straßenverkehr hat ein Unbekannter am Donnerstagabend in Jena einem jungen Mann zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Laut Polizei bremste er sein Opfer in der Stadtrodaer Straße unweit des Stadions zunächst aus. So schilderte es der Angegriffene den Beamten später.

Anschließend sei der Täter aus seinem Mercedes gestiegen und habe den Zeugen geschlagen. Ehe er flüchtete, trat der Schläger demnach noch gegen den Kotflügel des Autos. Sein Motiv ist unklar. Die Polizei ermittelt.