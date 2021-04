Und der beste Darsteller ist ...

Thomas Beier über großes und kleines Kino.

In Hollywood wurden die Oscars verliehen. Wer sich jetzt sofort auf den Weg machen will, um im Cinestar, im Kino am Markt oder im Schillerhof einen Preisträgerfilm zu sehen, möge einen Moment innehalten. Richtig, da war doch was! Kino gibt es seit Monaten nicht mehr, und die Menschen gewöhnen sich offenbar daran, Filme oder Serien allein oder in pandemiegerechter Runde zu sehen.

Wer weiß schon noch, wie aufgewühlt man nach dem Gemeinschaftserlebnis des Filmeguckens nach Hause geht. Ganz zu schweigen von Zeiten und Filmen, wo der der Filmfreund sogar Plätze in der ersten Reihe nahm und hinterher zwei Tage Genickstarre hatte nach dem Capitol-Besuch.

Ein kleines Kino-Comeback steht den Jenaer demnächst im Volksbad bevor. Dort soll nämlich eine Art Stadtrats-Kino unter Corona-Bedingungen flimmern. Wenn der Stadtrat nur noch online tagt, müssen dennoch Menschen ohne Livestream-Anschluss die Möglichkeit haben, alles mitzuerleben. Nur dann ist die Sitzung „öffentlich“. Deshalb läuft in einen Raum die Online-Sitzung als Film. Ob irgendwann auch Preise für den „Besten Hauptdarsteller, die „Beste Nebenrolle“ oder das „Beste Kostüm“ verliehen werden, bleibt abzuwarten. Jenakultur kann ja schon mal nach einem roten Teppich Ausschau halten.

