Unfall endete bei Jena auf der Leitplanke - Motorhaube zerkratzt

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Unfall endete auf der Leitplanke

Eine 60-Jährige war am Sonntagabend im Mühltal mit ihrem Suzuki verunglückt. Die Frau, welche in Richtung Isserstedt unterwegs war, war in einer Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und fuhr nicht nur gegen, sondern auf die Leitplanke auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Lediglich das Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurden bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen.

Motorhaube zerkratzt

In Silbertahl haben Unbekannte einen Firmenwagen beschädigt. Der oder die Täter ritzten mit einem unbekannten Gegenstand in der Zeit von Freitag bis Sonntag das Wort "Arsch" in die Motorhaube des Fahrzeuges ein. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

