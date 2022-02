Unfall löst in Jena Kettenreaktion aus - Senior fährt gegen einen Baum - Einbrecher scheitern an Garagentor

Jena. Die aktuellen Polizeimeldungen für Jena.

Eine Kettenreaktion hat am Montag ein 65-jähriger Autofahrer in Jena ausgelöst. Er war laut Polizeimeldung nachmittags auf dem Fürstengraben in Richtung Weimar unterwegs, als er auf einen Pkw krachte, der an einer roten Ampel wartete. Die Wucht des Aufpralls schob diesen Wagen auf das vor ihm wartende Auto und das dann wiederum auf das Auto davor. An allen drei Fahrzeugen entstand so Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall aber nicht verletzt.

Senior steuert Wagen gegen Baum

Ein 82-jähriger Autofahrer ist derweil am Montag mit seinem Pkw in Jena gegen einen Baum geprallt. Er war laut Polizei auf der Eisenberger Straße in Richtung Wogau unterwegs. Bei 80 Stundenkilometern habe der Fahrer nach eigenen Angaben das Gefühl gehabt, nicht mehr richtig bremsen zu können. Deshalb lenkte er seinen Pkw nach rechts von der Straße ab und gegen einen Baum. Das fahruntüchtige Auto musste abgeschleppt werden. Der 82-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Einbrecher scheitern an Rolltor

Drei unbekannte Einbrecher sind bereits am vergangenen Freitag in Jena an einem Rolltor gescheitert. Laut Polizei versuchten sie um kurz nach 20 Uhr, das Tor einer Garage in der Grietgasse mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Als dies misslang, flüchtete das überforderte Trio. Zurück ließ es demnach einen Sachschaden von etwa 1000 Euro.