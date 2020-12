Unfall nach Blackout - Mit Messer unterwegs - Auf Balkon geklettert und Pflanzen geklaut

Unfall nach Blackout

In der Nacht zu Montag gegen 2 Uhr verunglückte ein 71-Jähriger mit seinem Transporter bei Eisenberg. Er fuhr mit seinem Fahrzeug die Jenaer Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Autobahn. Als der 71-Jährige im Kreisverkehr nach rechts in Richtung Remde fuhr, kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Tor des Heizkraftwerkes. Der Unfallverursacher kam erst nach dem Aufprall wieder zu sich.

Wie es zu dem Zusammenstoß kam konnte der Fahrer nicht mehr sagen, da er einen Blackout hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 71-Jährige leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Fahrzeug, als auch an dem Tor entstand erheblicher Sachschaden. Auf welche Summe sich dieser beläuft, kann aber aktuell noch nicht gesagt werden.

Gartenlaube geplündert

Einen Einbruch in seinen Garten in Orlamünde meldete ein 66-Jähriger am Sonntag der Polizei. Im Tatzeitraum vom 13. Dezember bis zum Sonntag gegen 16 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Laube. Der oder die Täter lösten die Verriegelung einer Fensterscheibe und konnte folglich das Plexiglas nach unten drücken, sodass sie das Fenster ungehindert öffnen konnten. In der weiteren Folge entwendeten die Unbekannten einen Flachbildfernseher, einen Receiver und weitere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 1200 Euro. Anschließend konnten der oder die Täter unerkannt entkommen.

Mit Messer unterwegs

Mit einem Einhandmesser war ein 30-Jähriger in Eisenberg unterwegs. Der junge Mann wurde am Sonntagabend in Eisenberg einer Personenkontrolle unterzogen, wobei das Messer durch die Polizeibeamten gefunden wurde. Das Messer wurde sichergestellt und eine Anzeige gegen den Mann aufgenommen.

Auf Balkon geklettert und Palme sowie Lebensbaum geklaut

In der Anna-Siemsen-Straße in Jena sind Unbekannte auf einen Balkon geklettert und haben von diesem eine Palme und einen Lebensbaum entwendet. Dies meldete am Sonntagmittag ein 60-Jähriger, welcher zu Besuch bei der Eigentümerin gewesen ist. Die 51-Jährige Besitzerin konnte aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen den Diebstahl nicht direkt anzeigen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht, da diese unmittelbar nach der Tat in unbekannte Richtung entkamen. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf etwa 17 Euro.

Gekaufte Liebe: 64-Jährige aus Jena verliert 2000 Euro an Betrüger

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen