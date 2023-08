Unfallflucht von Parkplatz - Erneut ohne Führerschein in Jena unterwegs

Jena. Diese und weitere Polizeimeldungen von der Polizei in Jena.

Eine 85-jährige Autofahrerin verursachte am Donnerstag auf dem Parkplatz Am Gries einen Verkehrsunfall. Beim Einparken beschädigte sie einen hier abgestellten Pkw. Im Anschluss entfernte sie sich laut Angaben der Polizei pflichtwidrig von der Unfallstelle. Da sie beobachtet wurde, konnte die Frau noch in der Nähe des Unfallortes angetroffen werden. Gegen sie wird nun ermittelt.

Erneut ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Freitag wurde ein 57-Jähriger Autofahrer in der Leipziger Straße von der Polizei angehalten. Der Mann war demnach bereits am Donnerstag in eine Kontrolle geraten. Hier stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Nun wurde eine weitere Anzeige erstattet und auch die Zweitschlüssel seines Fahrzeuges sichergestellt.

Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Kreuzung Stadtrodaer Straße/Brüsseler Straße ein Verkehrsunfall. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin die für sie gültige rote Ampel missachtet. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto, in dem dabei die Beifahrerin verletzt wurde. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

