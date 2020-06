„Unflexible, unmotivierte und introvertierte Lehrer“

Doris Nitsche, Mutter von zwei Kindern, beschwert sich in einem offenen Brief an den Ministerpräsidenten über den Unterricht während der Corona-Pandemie. „Mit welcher Motivation, mit welchem Engagement sollen unsere Kinder später an ihre Arbeit herangehen, wenn sie in der Schule mit unflexiblen, unmotivierten und introvertierten Lehrern konfrontiert werden?“, fragt sie.