Jena. Ein 33-Jähriger beabsichtigte am Netto-Markt in Jena auf den vorgesehenen Parkflächen sein Fahrzeug abzustellen. Doch er gab versehentlich zu viel Gas.

Unglücklicher Parkversuch in Jena endet an Hauswand

Am Mittwochnachmittag beabsichtigte ein 33-jähriger Opel-Fahrer am Netto-Markt in der Hermann-Pistor-Straße in Jena auf den vorgesehenen Parkflächen sein Fahrzeug abzustellen. Er gab versehentlich zu viel Gas und überfuhr eine Bordsteinkante, seine Fahrt endete an der Hausfassade des Supermarktes.

Wie die Polizei berichtete entstand an der Wand ein Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde mit einem Schock ins Klinikum gebracht, erlitt aber keine äußeren Verletzungen.

