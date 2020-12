Uni Jena für „Physik-Durchbruch des Jahres“ ausgezeichnet

Lehrstuhlinhaberin Silvana Botti (rechts) und Mitarbeiter Jens Renè Suckert vom Institut für Festkörpertheorie und Optik an der Universität Jena bei der Simulation eines Experimentes.

Jenaer Wissenschaftler sind für ihre Forschungsarbeit mit dem Titel „Physik-Durchbruch des Jahres“ ausgezeichnet worden. Das Fachmagazin Physics World ehrt damit die Grundlagenforschung, die wesentlich schneller und energiesparender arbeitende Computerchips möglich macht.

Revolution für optische Datenverarbeitung

Ein internationales Forschungsteam hat eine licht-emittierende Siliziumlegierung entwickelt. Beteiligt sind neben den Wissenschaftlern der Friedrich-Schiller-Universität auch Forschende der Technischen Universität Eindhoven, der Universität Linz und der Technischen Universität München. Sie haben in einer im April vorgelegten Arbeit erstmals gezeigt, dass sich Siliziumlegierungen eignen, Photonen in nennenswerter Größenordnung zu emittieren und damit den Weg zu Siliziumlasern geebnet, die die optische Datenverarbeitung revolutionieren könnten.

Mikrochips, die mit Lichtteilchen anstatt Elektronen kommunizieren, brauchen einen integrierten Laser, der die Datensignale direkt auf dem Chip produziert, erläutert Silvana Botti, Physik-Professorin an der Uni Jena. Das Halbleitermaterial Silizium galt bislang jedoch als äußert schwacher Lichtemitter. Das Team hat die Kristallstruktur des Siliziums in dem Forschungsprojekt so verändert, dass es besser Licht aussendet.

Kooperation von theoretischer und experimenteller Forschung

Für die Arbeit, die im Rahmen des EU-Projekts Silas durchgeführt wurde, haben die Jenaer Physiker die Berechnungen der elektronischen Eigenschaften der untersuchten Silizium-Germanium-Nanodrähte geliefert. „Fundierte Berechnungen sind entscheidend, um zu belegen, dass die Lichtemission tatsächlich aus dem direkten Bandübergang der Legierung stammt und um etwaige andere Quellen auszuschließen“, sagt Silvana Botti. „Die Auszeichnung als wichtigster Durchbruch in der Physik-Forschung des Jahres ist eine tolle Bestätigung dafür, wie aus der Kombination von theoretischer und experimenteller Forschung wichtige Innovationen entstehen können.“