Uni Jena informiert über Auslandsstudium

Jena. Nottingham, Paris oder Wuhan - Möglichkeiten zu einem Auslandsstudium gibt es viele für Jenaer Studierende. Und auch Jena bietet sich dafür an.

Beim Studium in Jena Auslandserfahrungen machen oder von hier zu solchen in andere Länder aufbrechen: Beides ist möglich. Interessenten bekommen dafür am 3. Mai bei einem Internationalen Informationstag der Jenaer Universität jede Menge Tipps und Ratschläge. „Join In!“ ist das Motto des virtuellen Beratungstages.

Aktuell studieren etwa 2600 junge Leute aus anderen Ländern an der Uni Jena, in der Zeit nach der Pandemie könnten es noch mehr werden. Beim Informationstag sollen während verschiedener Videocalls und digitaler Workshops in deutscher und englischer Sprache „alle Fragen rund um das Studium an der Uni Jena im persönlichen Austausch beantwortet und so die Entscheidung für Jena erleichtert werden“, wie Claudia Hillinger vom Internationalen Büro der Uni Jena berichtet.

„Das reicht von Informationen über das Studienangebot und den Spracherwerb bis hin zu ganz praktischen Themen wie etwa Wohnen in Jena.“ Dabei seien ein oder zwei Semester an der Uni Jena genauso möglich wie ein ganzes Studium oder ein Jenaer Masterstudiengang.

Studierenden der Uni Jena sollen bei „Join In“ dazu motiviert werden, selbst den Schritt ins Ausland zu wagen, sobald das pandemiebedingt wieder möglich ist. Dafür hält die Universität Jena Austauschmöglichkeiten an 350 Universitäten weltweit bereit und hilft mit den entsprechenden Einrichtungen bei der Organisation des Auslandsaufenthalts.

Studieninformationstag unter www.uni-jena.de/joinin