Uniklinikum Jena lädt zum Tag der Ausbildung ein

Das Universitätsklinikum Jena (UKJ) lädt am kommenden Samstag, 18. November, Schülerinnen und Schülern sowie sonstige Interessierte und ihre Begleitpersonen nach Lobeda-Ost ein. Beim Tag der Ausbildung werden 20 verschiedene Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vorgestellt.

„In diversen Themenräumen, beispielsweise der Pflege, im OP, im Labor, in der IT, im Funktionsdienst und der Radiologie, wird ganz anschaulich Einblick in die Ausbildung und den jeweiligen Beruf gegeben“, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums. Dabei könne man mit Auszubildenden ins Gespräch kommen und sich praktisch ausprobieren. „Natürlich informieren die erfahrenen Fachexpertinnen und -experten in Vorträgen über Ausbildung, Studium, Praktika und Freiwilligendienste.“

Gleich vor Ort bewerben

Bei Führungen erhalten die Besucherinnen und Besucher zudem einen exklusiven Blick hinter die Kulissen, etwa in die Allgemeinpflege, die Anästhesie- und OP-Pflege sowie die Diagnostik in der Kardiologie, Klinischen Chemie, Pathologie, Radiologie, Strahlentherapie und Transfusionsmedizin für die Medizinisch-Technischen Berufe.

Wer sich schon jetzt einen Ausbildungs- oder Studienplatz am UKJ sichern möchte, kann sich gleich vor Ort bewerben oder seine Bewerbungsunterlagen sichten lassen. Eltern und Begleitpersonen können in der Zwischenzeit in der Elternlounge Platz nehmen.

Samstag, 18. November, 10 bis 16 Uhr, Uniklinikum Jena, Am Klinikum 1, 07747 Jena. Programm und Anmeldung für Bewerbungsgespräche unter: www.uniklinikum-jena.de/tag_der_ausbildung