Jena. „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ werden in digitalem Bildungsportal sichtbar.

Universität Jena beteiligt sich an Themenjahr

„Endlich komme ich dazu in mein liebes Tagebuch zu schreiben.“ Mit diesem Satz begann die 13-jährige Eva Schiffmann ihr Tagebuch, das sie von 1925 bis 1930 führte. In ihm hielt sie auf 91 Seiten Begebenheiten des Alltags in ihrer Heimatstadt Gotha fest, aber auch ihre Ansichten zum neuen Frauenbild oder ihrem jüdischen Glauben. Eva Schiffmann ist für heutige Leserinnen und Leser auch eine Chronistin der Kulturgeschichte der Weimarer Republik.

„Das Tagebuch ist eine spannende Quelle, die wir für den Unterricht nutzen wollen“, sagt Prof. Dr. Anke John von der Universität Jena. Die Geschichtsdidaktikerin bereitet eine wissenschaftliche Edition des Tagebuchs vor. Zudem solle das Tagebuch nicht nur Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht werden, sondern auch der interessierten Öffentlichkeit.

Im Rahmen des Themenjahres 2021 „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ werde ein digitales Bildungsportal in Zusammenarbeit mit der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (Thulb) und Dr. Zivit Abramson, der Tochter der Tagebuchschreiberin, entstehen, um dieses einzigartige Zeugnis jüdischer Geschichte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und für den Schulunterricht nutzbar zu machen.

Die didaktische Erschließung des Tagebuchs von Eva Schiffmann ist eines der Projekte, die im Themenjahr „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ an der Friedrich-Schiller-Universität stattfinden. Neben Forschungsprojekten initiiere die Universität Tagungen, Fortbildungen und Veranstaltungen. Die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek werde in der Sonderausstellung „Tora, Talmud, Tefillot“ ihre Schätze jüdischen Schrifttums präsentieren.

Ziel der bundesweiten Initiative sei es, sowohl die Spuren aus der Vergangenheit als auch die Vielfalt jüdischen Lebens heute sichtbar zu machen und so ein Zeichen gegen erstarkenden Rassismus und Antisemitismus zu setzen.