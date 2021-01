Jena Derzeit sind noch rund 500 Prüfungen für Februar und März in Präsenz geplant. Studenten klagten über Unsicherheit.

Universität Jena will digital prüfen

Das Präsidium der Friedrich-Schiller-Universität hat alle Lehrkräfte in einem Schreiben „nachdrücklich“ aufgefordert, ihre Prüfungen in digitale Formate zu überführen, sofern noch nicht passiert. Das teilte der Präsident am Dienstag im Senat mit. Ein eigener Prüfungsserver soll einen stabilen Ablauf gewährleisten. Präsenzprüfungen sollen nur stattfinden, wenn Umstellung und Verschiebung nicht möglich sind.

Derzeit sind noch rund 500 Prüfungen für Februar und März in Präsenz geplant. Die Lehrkräfte seien jedoch „in hohem Maße“ bereit, umzustellen, informiert Uni-Sprecherin Katja Bär. Endgültige Zahlen lägen nächste Woche vor. Präsenzlehrveranstaltungen bleiben zudem bis Vorlesungsende am 12. Februar ausgesetzt. Praktika können nur in Ausnahmefällen und nach Genehmigung stattfinden.

Krise fordert Kompromissbereitschaft

In der Senatssitzung sollte außerdem die Corona-Rahmensatzung angepasst werden. Aufgrund von formalen Unklarheiten, bis wann den Studenten prüfungsrelevante Inhalte bereitzustellen sind, wurde der Beschluss zwei Wochen verschoben. In der Satzung soll auch festgehalten werden, dass Studenten aus pandemiebedingten Gründen grundsätzlich ein Nachteilsausgleich zusteht.

Studentinnen und Studenten hatten am Montag über die Unsicherheit geklagt, die ihnen die anstehende Prüfungszeit bereitet. Sie warfen der Unileitung vor, Entscheidungen zu zögerlich zu treffen und die Studenten nicht ausreichend einzubeziehen. Sprecherin Bär teilte daraufhin mit, dass die Studenten wie alle Statusgruppen in den Gremien beteiligt sind, die die Entscheidungen des Präsidiums bezüglich der Krisenmaßnahmen vorbereiten. „Die Studierenden bringen ihre Positionen dort zu Gehör“, schrieb Bär. Da das Präsidium unterschiedliche Interessen berücksichtigen müsse, fordere die Krise aber „Kompromissbereitschaft“.