Universitätsklinikum Jena erlaubt längeren Krankenbesuch

Jena. Besuche am Krankenbett waren am Jenaer Klinikum in der Pandemie aus Sicherheitsgründen lange verboten. Doch auch hier wird jetzt gelockert.

Zuspruch, Fürsorge und liebevolle Berührungen durch Angehörige waren den Kranken im Universitätsklinikum Jena wegen Corona lange verwehrt. Weil aber thüringenweit die Inzidenzwerte sinken, lockert auch das Klinikum sein strenges Regime und erlaubt ab Sonnabend, 22. Mai, wieder Besuche auf den Krankenstationen. Allerdings gibt es dafür Regeln.

Besuche sind täglich zwischen 15 und 19 Uhr für maximal zwei Stunden im Patientenzimmer möglich. Der größte Andrang herrscht in der Regel um 15 Uhr, daher sollten auch spätere Besuche im vorgegebenen Zeitfenster gewählt werden.

Die Patienten werden gebeten, für die Dauer des stationären Aufenthalts eine Person als Besucher festzulegen. Von dieser Person abweichende Besucher müssen Patienten spätestens zur Frühvisite des Besuchstags beim medizinischen Personal anmelden. Andernfalls ist der Besuch nicht möglich.

Antikörpertest für Genesene reicht nicht aus

Alle Besucher müssen sich an den Kontrollpunkten am Haupteingang oder in der Zentralen Notaufnahme anmelden und einen Besucherfragebogen ausfüllen. Zur Identifikation ist ein Lichtbild-Ausweis notwendig. Zusätzlich wird dort die Körpertemperatur gemessen. Danach melden sich die Besucher direkt auf Station am Pflegestützpunkt an und geben den Besucherfragebogen ab.

Besucher müssen entweder nachweislich vollständig geimpft oder Covid-19-genesen sein, haben also vor nicht weniger als sechs Monaten eine Covid-19-Infektion durchgestanden. Als Nachweis gilt hier ein positiver PCR-Test oder eine amtliche Bescheinigung. Nicht ausreichend ist ein Antikörpertest für Genesene. Alle anderen Besucher müssen einen aktuellen, das heißt maximal 48 Stunden alten negativen PCR-SARS-CoV-2-Befund oder einen maximal 24 Stunden alten Antigen-Schnelltest-Befund vorlegen. Ergebnisse von Selbsttests sind nicht ausreichend.

Frischgebackene Papas dürfen Kinder und Mütter besuchen

Ausgenommen von der Besuchsregelung sind die Klinik für Geriatrie und die Klinik für Psychiatrie.

Auch auf der Geburtenstation werden die Besuchsregelungen erweitert. Frischgebackene Väter dürfen ihre Kinder und deren Mütter jetzt wieder auf der Wochenstation besuchen, täglich für zwei Stunden von 15 bis 17 Uhr. Auch hier gelten jedoch Impfung, überstandene Covid-19-Erkrankung oder ein tagesaktueller Negativtest als Voraussetzung. Eine Testmöglichkeit besteht ab 14 Uhr vor der Wochenstation.