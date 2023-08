Unschöner Schulbesuch in den Ferien und ein eskalierter Streit über Musik in Jena

Jena. Unbekannte sind in eine Schule in Jena eingebrochen und haben diverse Laptops und Boxen entwendet. Außerdem eskalierte ein Streit über Musik. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena:

Am Mittwoch wurde bemerkt, dass Unbekannte sich Zutritt in die Gesamtschule Universaale im Burgauer Weg verschafft hatten. Wie die Polizei schreibt, seien die Täter auf unbekannte Weise ins Gebäude eingedrungen und hätten nahezu alle Räume durchsucht.

Dort fanden und entwendeten sie eine noch nicht genau bekannte Anzahl an Laptops und Boxen. Das Vorgehen der Täter hinterließ einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kripo Jena ermittelt.

Fahrradteile entwendet

Aus einem Keller in der Helene-Holzmann-Straße haben Einbrecher Fahrradteile im vierstelligen Wert geklaut. Laut Polizei bemerkte der Eigentümer am Mittwoch, dass die Unbekannten gewaltsam die Kellertür öffneten. Auch Werkzeug fiel in die Hände der Diebe. Die Tat muss sich zwischen Samstagmittag und Mittwochabend zugetragen haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Streit über Musik führt zu Schubserei

Drei Männer stritten sich auf einem Spielplatz in der Max-Steenbeck-Straße derart über die Musik aus einer Box, dass es zu einer Rangelei kam. Laut Polizei waren ein 30-Jähriger und ein 16-Jähriger auf dem Spielplatz, als sich ein Unbekannter dazu gesellte.

Dem Neuling gefiel die abgespielte Musik nicht. Er forderte die beiden auf, sie leiser zu drehen. Weil die beiden der Aufforderung jedoch nicht nachkamen, kam es zu einer Schubserei, bei der der 30-Jährige nach einem Stoß zu Fall kam. Aufgrund von Glasscherben auf dem Boden verletzte sich der Mann an der Hand. Anschließend floh der Täter Richtung Rudolstädter Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.