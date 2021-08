In Hermsdorf laufen die Bauarbeiten zur Erneuerung des Fernwärmenetzes.

Unterbrechung der Fernwärme in Hermsdorf/Klosterlausnitz

Hermsdorf. Fernwärmenetz in Hermsdorf/Klosterlausnitz wird erneuert

Aufgrund von Bauarbeiten am Kraftwerk muss die Fernwärmeversorgung in ganz Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz am Mittwoch, 25. August, unterbrochen werden. Zwischen 7 und 15 Uhr stehen den Kunden kein warmes Wasser und keine Heizwärme zur Verfügung. Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit der Erneuerung der Fernwärmeverteilung im Kraftwerk Hermsdorf, hier wird ein größerer Heißwassererzeuger ins Netz eingebunden werden. Die Kunden werden um Verständnis gebeten.

Fragen beantwortet der Kundenservice der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck unter Telefon 03641/688 366.