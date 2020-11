„Unumgänglichen Schritt“ - Ab Freitag Besuchsverbot am Uniklinikum Jena

Jena. Aktuell gibt es am UKJ doppelt so viele Corona-Patienten wie während der ersten Pandemiewelle.

Am Universitätsklinikum Jena gilt ab diesem Freitag wieder ein grundsätzliches Besuchsverbot. Dies teilte am Donnerstag die Leitung von Thüringens größter Gesundheitseinrichtung mit. Ausnahmen seien nur in Einzelfällen und in Rücksprache mit der jeweiligen Station möglich, hieß es – unter anderem bei kritischen Therapieentscheidungen, Abschiednahmen und bei der Behandlung von Kindern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Wir haben versucht, unsere Besuchsregelung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten“, sagte Medizinischer Vorstand des Klinikums, Jens Maschmann, laut einer Mitteilung. „Allerdings ist die Entwicklung des Infektionsgeschehens um uns herum so rasant, dass wir zum Schutze aller unserer Patienten und Mitarbeiter diesen Schritt gehen müssen. Es gebe aktuell mehr als doppelt so viele Corona-Patienten wie zu Spitzenzeiten im Frühjahr.

Das Besuchsverbot gelte sowohl für Angehörige als auch sonstige Externe wie Kollegen aus anderen Kliniken, Geschäftspartner und Pressevertreter. Maschmann bat um Verständnis für diesen „unumgänglichen Schritt“. Ausnahme: In den Kreißsaal seien weiterhin zur Geburt werdende Väter zugelassen.