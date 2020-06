Urlaub in Deutschland am Theaterhaus Jena

Mit „Urlaub in Deutschland“ will das Theaterhaus Jena sein Publikum über das ausfallende Sommertheater hinweg trösten.

Die fünfteilige Filmserie zur Urlaubssituation der Nation wird auf dem Theatervorplatz gezeigt. Deutschland 2020. Die Sonne scheint, der Urlaub wartet, die Menschen sehnen sich nach Freiheiten, die sie einst hatten und wieder haben werden. Aber bis es so weit ist, verbinden sich im Theaterhaus Jena internationale Akteure mit den hiesigen zur Urlaubstaskforce 2020. Urlaub in Deutschland, das sind fünf Folgen an fünf Abenden vor jeweils knapp 100 Zuschauern – exklusiver war Sommertheater nie. Auf der Internetseite des Theaterhauses werden die einzelnen Folgen von ihrem Aufführungstag an bis zum 20. Juli veröffentlicht – nur eben ohne das Live-Programm, das man nur auf dem Theatervorplatz genießen kann.

Wegen der Hygiene- und Sicherheitsauflagen kann es an den Aufführungsabenden keine Abendkasse geben, das heißt, Interessenten sollten sich rechtzeitig um Tickets in der Tourist-Information bemühen.

14. bis 18. Juli, 21.30 Uhr, Theaterplatz; Karten zum Einheitspreis von 5 Euro gibt es in der Tourist-Information ab Mittwoch, 24. Juni