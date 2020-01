Ursachensuche für Kellerbrand in Jena-Winzerla: „Es sieht stark nach Brandstiftung aus“

„Ich habe mir den Keller angeschaut. In dem Bereich, wo es brannte, habe ich keinerlei Anschlüsse gesehen, die auf einen technischen Defekt hindeuten könnten. Es sieht für mich stark nach Brandstiftung aus“, sagt Pierre Reißig, stellvertretender Abteilungsleiter für Immobilien bei der WG Carl Zeiss. Der Block gehört zum Bestand der WG. Die Kriminalpolizei Jena hatte am Donnerstag noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die Untersuchungen dauern an, wie die Jenaer Polizeisprecherin, Steffi Kopp, mitteilte.

Finanzieller Schaden durch den Brand in Jena liegt im sechsstelligen Bereich

Den Schaden, der durch den Brand angerichtet wurde, schätzte Reißig auf einen sechsstelligen Betrag. Am Montag erfolgt durch die Versicherung das genaue Schadens-Gutachten. Dass der Brandherd nicht überschwappen konnte, lag zum einen an den vorhandenen Brandschutztüren im Keller, „die das Feuer aufhalten konnten“, und am schnellen Eingreifen von zwei Handwerkern einer externen Firma, die an einem anderen Hauseingang in der Anna-Siemsen-Straße tätig waren, den Kellerbrand als erstes entdeckten und sofort der Feuerwehr meldeten. Alle Wohnungen des Wohnblockes mit den Hausnummer 89, 91, 93 und 95 konnten am Donnerstag gegen 17 Uhr wieder für die Mieter freigegeben werden – mit Ausnahme der fünf Wohnungen im rechten Aufgang der Nummer 93. Diese Mieter verbrachten die Nacht zum Freitag entweder bei Freunden und Bekannten oder in Urlaubswohnungen der WG Carl Zeiss. Am Freitag konnten auch diese Mieter wieder in ihre Wohnungen zurück.

Den Anweisungen der Einsatzkräfte sollte stets Folge geleistet werden

Der ältere Mann, der wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung ins Jenaer Klinikum gebracht wurde, konnte die Notfallaufnahme noch am Donnerstagabend verlassen. Reißig appellierte in diesem Zusammenhang an alle Mieter, den Aufforderungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. „Der ältere Herr verließ auf eigene Gefahr seine Wohnung und begab sich damit in Gefahr. Wenn er den Durchsagen der Feuerwehr Folge geleistet hätte, wäre es nicht dazu gekommen“, sagte Reißig. Er begründete auch noch einmal den Einsatz der Drehleiter der Feuerwehr. „Zum einen kontrollierte der Kamerad in dem Drehkorb, ob sich in den Wohnungen Qualm befand. Zum anderen hätten wir die Mieter über die Drehleiter, wenn nötig, evakuiert.“ Dass sich der Rauch auf die verschiedenen Etagen des Fünfgeschosses ausbreiten konnte, liegt an der Bauweise des Wohnblockes. „Der Qualm ist teilweise durch die Lüftungsanlage gekrochen“, sagte Reißig.