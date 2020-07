Jena. Am Freitag und Samstag kam es in Jena zu mehreren Sachbeschädigungen. Außerdem bekam es die Polizei mit einem besonders dreisten Ladendieb zu tun.

Vandalen in Jena: Straßenbahnhaltestellen demoliert - Scheiben von fünf Autos eingeschlagen

Dreister Ladendieb gestellt

Am Freitagmittag, kurz nach 13 Uhr, wurden die Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes in der Goethestraße in Jena auf einen 19-jährigen jungen Mann aufmerksam. Der Mann nahm laut Polizei auffällig viele Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine und die Mitarbeiter hörten, wie er die Sicherungsetiketten von den Sachen entfernte. Anschließend versteckte der Mann die Sicherungen an anderen Kleidungsstücken und wollte die Kleidung entwenden. Durch das Personal konnte der Täter gestellt werden.

Als die Polizeibeamten eintrafen zeigte sich der Mann aggressiv und unkooperativ. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bereits am Donnerstag hat es in diesem Einkaufszentrum einen ähnlichen Fall gegeben, wo ein 20-jähriger Täter ebenfalls die Sicherungsetiketten entfernte. Der Mann konnte festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurde festgestellt, dass er bei der Tat ein Messer mit sich führte, um die Sicherungen zu entfernen.

Straßenbahnhaltestelle entglast

Am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, wurde der Polizei Jena durch einen Mitarbeiter des Jenaer Nahverkehrs gemeldet, dass soeben ein junger Mann an der Haltestelle Spittelplatz die Scheibe der Straßenbahnhaltestelle eingeschlagen hat. Zur Personenbeschreibung ist bekannt, dass der Täter einen schwarzen Rucksack trug, dunkle Kleidung an hatte, etwa 25-30 Jahre alt war und auffällige schwarze Haare in Forma eines Irokesen-Haarschnitts trug.

Am Samstagmorgen stellte ein Straßenbahnfahrer fest, dass auch die Glasscheiben der Straßenbahnhaltestelle Sportforum zerstört wurden. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten keine Personen im Bereich festgestellt werden.

Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt, die sich bitte unter der Telefonnummer 03641 810 melden.

Scheiben von fünf Autos eingeschlagen

Am Samstagmorgen, gegen 7 Uhr, stellte eine junge Frau fest, dass die Frontscheibe ihres VW eingeschlagen wurde. Bei näherer Betrachtung bemerkte sie, dass auch noch drei weitere Fahrzeuge, welche daneben geparkt waren, beschädigt wurden. Auch hier waren die Scheiben eingeschlagen. Die Fahrzeuge standen alle auf dem Parkplatz am Stadion an der Stadtrodaer Straße, so die Polizei. Als Tatwerkzeug kommt eine Eisenstange in Frage, welche am Tatort aufgefunden wurde. Bei einem weiteren VW, der auch nahe des Stadions abgestellt war, wurde festgestellt, dass die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Die Polizei Jena sucht Zeugen zur Tat.

