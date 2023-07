Vegetationsbrand in Jena: Feuerwehren rücken mit Großaufgebot zum Einsatz aus

Jena. Am Samstagmittag schrillten in Jena die Sirenen: Das waren die Gründe für die Einsätze im Norden, aber auch im Süden der Stadt.

Wegen eines Vegetationsbrandes nahe Jena-Kunitz hat die Rettungsleitstelle am Samstag einen Großalarm ausgelöst. Um 13.22 Uhr schrillten die Sirenen im Norden der Stadt. Über einem Feld zwischen den Ortsteilen Kunitz und Laasan war dichter aufsteigender Qualm zu beobachten. Ein defektes Schneidewerkzeug als Anhänger an einem Traktor hatte eine Wiese entzündet.

Die Berufsfeuerwehr war parallel mit einem Einsatz in Lobeda-West beschäftigt. In der Stauffenbergstraße brannte es auf einem Balkon. Deshalb ging der Alarm wegen des Vegetationsbrandes bei Kunitz an mehrere Freiwillige Feuerwehren raus.

Erste Kräfte vor Ort fordern weitere Feuerwehren zum Einsatzort nach

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Zwätzen rückten zunächst auch die Freiwilligen Feuerwehren Jena-Mitte und Wogau aus, zudem fuhren übrige Kräfte der Berufsfeuerwehr in den Jenaer Norden. Nachdem die ersten Einheiten vor Ort das Ausmaß des Brandes eingeschätzt hatten, wurden weitere Kräfte aus Closewitz, Wöllnitz und Lützeroda nachalarmiert. In Einsatzbereitschaft gingen die Feuerwehren Winzerla und Göschwitz.

Bereits gegen 14 Uhr war der Brand auf einer 100 mal 30 Meter großen Fläche gelöscht. Nach Angaben der Stadt waren 100 Feuerwehrleute im Einsatz und verhinderten ein Übergreifen auf den nahen Wald.

Laut Auskunft von Thüringenforst herrscht in Jena und Umgebung die Waldbrandgefahrenstufe 4 wegen der Trockenheit in den vergangenen Tagen. Damit sei eine hohe Gefahr von Waldbränden gegeben. Insgesamt gibt es fünf Waldbrandgefahrenstufen, die höchste lautet 5. Diese war der Übersicht zufolge bis Samstagmittag in keinem Thüringer Forstamtsbezirk ausgerufen.

