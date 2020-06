Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Veranstalter in Jena: Reden über die Krise

Die Corona-Pandemie hat die Veranstaltungsbranche auch in Jena hart getroffen, viele Anbieter fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz. Die Abstands- und Hygieneauflagen sorgten dafür, dass es unmöglich sei, kostendeckende und gewinnbringende Veranstaltungen zu organisieren, teilen die Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft in Deutschland mit.

Bei einer Podiumsdiskussion am Montag, 22. Juni, wollen Veranstalter aus der Region auf ihre Lage aufmerksam machen. Los geht es um 19 Uhr im Trafo in der Nollendorfer Straße 30.

An der Diskussion nehmen Maik Weichert, Gitarrist der Band Heaven Shall Burn, Carsten Müller aus der Werkleitung von Jenakultur, Ulrike Köppel aus der Geschäftsführung der Weimar GmbH, Thomas Adapoe von der Adapoe Event- und Studiotechnik GmbH und Thomas Sperling vom Kassablanca teil. Die Moderation übernimmt Jonas Zipf, Werkleiter von Jenakultur.

Per Live-Übertragung von Zwo20 soll die Podiumsdiskussion allen Interessierten zugänglich gemacht werden, heißt es.

Die Jenaer Kultureinrichtungen beteiligen sich zudem an der Aktion „Night of Light“, bei der in der Nacht zu Dienstag Gebäude in rotes Licht getaucht werden sollen, um auf die dramatische Lage der Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen. Die Aktion soll ein Hilferuf an die Politik sein.