Nach der Machtübernahme lassen die Nationalsozialisten in Universitätsstädten die Bücher verfemter Autoren verbrennen (undatiertes Archivfoto). Am 10. Mai 1933 hatten nationalsozialistische Studentinnen und Studenten auf dem Berliner Opernplatz, dem heutigen Bebelplatz, Bücher zahlreicher Autorinnen und Schriftsteller als „undeutsches Schrifttum“ verbrannt.

Verbrannte Orte – eine Gedenkveranstaltung in Jena

Jena. Wider das Vergessen: Vortrag und Diskussion zu den Bücherverbrennungen 1933 im Historischen Rathaus.

Anlässlich des Gedenkens an die Bücherverbrennung in Deutschland vor 90 Jahren wird im Historischen Rathaus am Freitag, 27. Oktober, 19 Uhr ein Vortrag und eine Diskussion veranstaltet.

1933 fanden über 160 Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten statt. Sie wurden von der NSDAP, der Hitlerjugend, Körperschaften der SA, der Deutschen Studentenschaft und anderen NS-Verbänden geplant und durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Schon kurz nach der Machtübernahme habe sich in diesen Aktionen die menschenverachtende Ideologie der Nationalsozialisten gezeigt. Das Projekt „Verbrannte Orte“ lässt diese Orte nicht in Vergessenheit geraten.

Für eine freie und demokratische Gesellschaft

Wie kann eine Erinnerung an die Ereignisse von damals in der heutigen Zeit aussehen? Im Rahmen der Abendveranstaltung wird Jan Schenk vom Verein „Verbrannte Orte“ das Projekt und die Ausstellung politisch einordnen und der Jenaer Stadthistoriker Rüdiger Stutz wird über die Bücherverbrennung in Jena am 26. August 1933 informieren. Gemeinsam mit dem Publikum werden sie anschließend über die historische Bedeutung der Bücherverbrennungen und die politische Verpflichtung für eine freie und demokratische Gesellschaft heute diskutieren.

Im Vorfeld wurde die Ausstellung „Verbrannte Orte“ an mehreren Orten in der Stadt gezeigt und soll aufgrund des Zuspruchs nochmal gezeigt werden. Das Projekt umfasst des Weiteren zwei Bildungsveranstaltungen, die in Kooperation mit der JG-Stadtmitte und der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde stattfinden.

Der Eintritt zur Veranstaltung am Freitag, 27. Oktober, ab 19 Uhr im Historischen Rathaus ist frei.