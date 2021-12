Verdächtiger ermittelt –Waffen sichergestellt

In Eirinis Briefkasten tauchte drei Mal rassistische und islamverachtende Post auf. Die Schriftstücke verbreiteten erhebliche Unsicherheit - vor allem in Winzerla und Lobeda. Jetzt freut sich Eirini über einen ersten Ermittlungserfolg der Polizei.

Jena. Islamfeindliche Schmähpost in Jenaer Briefkästen: Opfer ist glücklich über ersten wichtigen Schritt zur Aufklärung

Geweint habe sie vor Freude als sie die Pressemitteilung las. Die Jenaer Studentin Eirini (Name von der Radaktion geändert) gehörte zu den Opfern der islamfeindlichen Schmähpost, die immer wieder in Briefkästen von Menschen mit arabisch klingenden Namen auftauchte. Angebrannte Koranseiten sowie Schweinefleisch und islamverachtende Karikaturen waren von Unbekannten verteilt worden. Eirini war gleich dreimal von dieser bedrohlichen Post betroffen.

Nun gab die Polizei bekannt, dass ein Verdächtiger ermittelt werden konnte. Wie genau der 49-jährige Deutsche ins Visier der Ermittler geriet, verriet die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht. In Berlin, wo der Verdächtige ebenso eine Wohnung besitzt wie in Jena, lägen keine vergleichbaren Schmähpost-Fälle vor, erklärt die Polizei. Bei der Durchsuchung der Wohnungen wurden acht Langwaffen, zwei halbautomatische Kurzwaffen, mehrere Wechselsysteme und Schalldämpfer sowie 55 Waffenmagazine und zahlreiche Munition gefunden. Der Verdächtige besitze umfangreiche waffenrechtliche Erlaubnisse und habe „alle Waffen grundsätzlich vor unberechtigtem Zugriff gesichert“.

Waffenarsenal sei nicht so ungewöhnlich

Auf Eirini wirkt dieses Waffenarsenal sehr bedrohlich. „Viele haben zu mir gesagt, ich soll diese Post einfach ignorieren. Es sei nur Papier. Doch wenn ich mir vorstelle, was noch alles hätte passieren können, macht mir das Angst.“

Dabei sei ein solches Sammelsurium an Waffen gar nicht so außergewöhnlich, meint der Fachdienstleiter Kommunale Ordnung, Sebastian Wick. Waffensammler hätten teilweise ein noch weitaus größeres Arsenal. In Jena seien insgesamt 477 Waffenbesitzkarten im Umlauf, die zum Besitz von Schusswaffen berechtigen. Hinzu kommen 500 kleine Waffenscheine, die zum Besitz von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen berechtigen.

Wick erklärt, dass eine waffenrechtliche Erlaubnis erst nach einem Prüfverfahren erteilt werde mit dem die waffenrechtliche Zuverlässigkeit festgestellt werde. Diese müsse nun beim Verdächtigen erneut geprüft werden. Es gebe, so Wick, deutliche Indizien, die an der Zuverlässigkeit des Verdächtigen zweifeln ließen. Die Waffen wurden unterdessen zur Gefahrenabwehr durch die Polizei sichergestellt. In Haft allerdings befinde sich der Verdächtige derzeit nicht, erklärt die Polizei.

Für Eirini allerdings ist vor allem interessant, dass sich das laufende Verfahren auf zwei Schmähpost-Fälle aus dem Jenaer Innenstadtgebiet beziehe. Nur diese beiden Fälle habe der Verdächtige laut Polizei gestanden. Eirini jedoch wohnt in Winzerla. Insgesamt 37 weitere Fälle in Lobeda und Winzerla werden derzeit von der Polizei gesondert bearbeitet. Laut Polizei bestehe durchaus die Möglichkeit, dass es sich um unterschiedliche Täter handle.

Ermittlungen zur möglichen Einbettung in ein Netzwerk

Ob der Verdächtige in ein islamfeindliches oder rechtsextremes Netz eingebunden ist, dazu lägen bislang keine Erkenntnisse vor, teilt die Polizei mit. „Selbstverständlich“ werde der Staatsschutz in derartige Richtungen weiter ermitteln.

Eirini ist froh, dass es einen Ermittlungserfolg gab, auch wenn noch nicht klar ist, ob der Verdächtige auch für die Post in ihrem Briefkasten verantwortlich gemacht werden kann. Dennoch denkt sie über einen Umzug nach, da sie sich in ihrer Wohnung nicht mehr sicher fühle. Andere Betroffene, so sagt sie, seien bereits dabei, umzuziehen. Manche würden Jena gänzlich den Rücken kehren. Sie selbst versuche, sich an das Gute zu halten: Jena sei eine tolle Stadt mit einer exzellenten Universität. Sie hoffe, dass solche Täter das Image der Stadt nicht beschädigen und Jena eine Lichtstadt bleibe. Für die Arbeit der Ermittler ist Eirini dankbar und hofft auf weitere Aufklärung.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) erklärte, der Ermittlungserfolg der Polizei sei ein wichtiges Signal für Betroffene. Sie müssten erfahren, dass sie in einer solchen Situation nicht allein gelassen werden. Während die Täter erfahren müssten, dass sie sich „außerhalb der Gesellschaft stellen.“ Dass Eirini ihre Geschichte öffentlich gemacht habe, halte er ebenso für einen wichtigen Schritt.