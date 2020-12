Vereinspreis Jena: Bis zum 4. Januar kann abgestimmt werden

Jena. Nach der Jury-Sitzung am Freitag stellen sich zehn Vereine dem Online-Voting. Entscheidung fällt im neuen Jahr.

Corona hat das Jahr geprägt. Und damit auch den Alltag vieler Vereine in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. Der diesjährige Vereinspreis, den der Jenaer Bereich des Bauunternehmens Züblin und unsere Redaktion ausloben, will diesen Faden aufnehmen: Wie sind die Vereine bisher durch die Pandemie gekommen? Am Freitag hat die Jury getagt und zehn Vereine ausgewählt, die sich dem Online-Voting stellen:

Jenaer Tafel: In schweren Zeiten stark für Jena

Fliegerklub Carl Zeiss Jena: Gute Ideen in der Corona-Krise

Café Wagner: Pandemievertonung!

Triathlon Jena: Quarantathlon und viele andere gute Ideen

Das Show-Ballett Formel I in den Zeiten von Corona

Das Begegnungszentrum „Closewitzer Straße“ e.V. und die Seniorenbegegnungsstätte „Jahresringe“ e.V.

Handballverein Jena 90: Trainingsformate im Lockdown 2.0

SV 08 Rothenstein: Trainieren für den guten Zweck

AndersGleich: Auf digitalen Inklusions-Wegen

Förderverein Kindertagesstätte Weltentdecker: Vereinsleben in Corona-Zeiten

Abgestimmt werden kann bis zum 4. Januar. Der Vereinspreis ist insgesamt mit 6000 Euro dotiert. Der Gewinner des Online-Votings erhält 2000 Euro. Insgesamt haben sich 17 Vereine aus Jena und dem Landkreis beworben. Die zweite Jurysitzung findet dann am 11. Januar statt. Am 25. Januar soll der Vereinspreis verliehen werden. In welcher Form, ist noch völlig unklar.

Die Jury-Sitzung fand am Freitag übrigens als Videokonferenz statt: Die Züblin-Verantwortlichen Michael Stange und Christian Küffner waren im Firmenbüro in der Fischergasse 10, während OB Thomas Nitzsche und Redaktionsleiter Thorsten Büker aus dem Homeoffice live zugeschaltet wurden.

Der FreiRaum Jena, der Sport- und Sozialclub Jena sowie der Förderverein Waldbad „Herzog Ernst“ waren die Sieger des Vereinspreises, der im Januar in der Villa Rosenthal verliehen wurde.

