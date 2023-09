Christoph Rymatzki über den Wert eines Dankeschön.

„Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ Psalm 103, 2b„Für ein Dankeschön kann ich mir nichts kaufen.“

Wie oft haben wir diesen Satz schon gehört? Er ist typisch für unsere Gesellschaft. Hier basiert alles auf Leistungen. Unsere Kultur ist bestimmt durch Bestellen und Anfordern, Anliefern und Entlohnen. Eine Kultur, wo keiner dem anderen etwas schuldig bleibt.

Zwei Partner machen ein Geschäft und sind quitt. Für Dank ist hier kein Platz mehr. Ja er ist regelrecht unmodern geworden: man bittet nicht mehr und muss folglich auch niemandem danken. Aber ich frage mich: stimmt das wirklich? Entspricht eine Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft dem Wesen unserer Welt? In einigen Bereichen sicher! Aber es ist ein Trugschluss zu meinen, dass die ganze Welt so funktioniert. Viele Bereiche unseres Lebens funktionieren als Beziehungsgesellschaft.

Und hier spielt der Dank eine bleibende und wichtige Rolle: in der Familie, in der Kirche natürlich, in der Nachbarschaft, überhaupt in allen Ehrenämtern und Vereinen und darüber hinaus auch in der Marktwirtschaft, die bei uns ja sozial geprägt sein will. Ein verantwortlich denkender Mensch weiß: es geht heutzutage nichts ohne Beziehungen und wer undankbar ist, kann sich damit viel im Leben kaputtmachen.

Danken heißt denken, heißt: ich habe etwas begriffen. Ich begreife, hier will jemand mein Bestes. Ich nehme es wahr, würdige es und erwidere es. Und wo Wohlwollen erwidert wird, wächst eine Atmosphäre der Hilfsbereitschaft. Hier kann man sich wohlfühlen. Hier arbeitet man gern mit den Kollegen. Hierher kommt gern Besuch. In solchen Familien ist man gern zu Haus.

Wo der Dank gepflegt wird, entsteht eine Kultur der inneren Zuneigung. Hier ist man bereit zu schenken und sich beschenken zu lassen. Wo solch eine Kultur des wohlwollenden Gebens und Nehmens gewachsen ist, herrscht Unentgeltlichkeit, Hilfsbereitschaft und Solidargemeinschaft. Es ist eine Kultur des Bittens, Schenkens und Dankens.

Wer dankend ein Geschenk entgegennimmt, steht aber in der Schuld des anderen, ist ihm „Dank schuldig“ und muss mit der Spannung leben, die Rechnung nicht sofort begleichen zu können, sondern diese Spannung der Zuneigung auszuhalten. Manche können das nur schwer ertragen. Sie müssen dem anderen sofort etwas zurückschenken, um nicht in seiner Schuld stehen zu müssen. An diesen Punkten wird deutlich, dass unsere Welt einer Erlösung bedarf, einer Befreiung, zurückzukehren zur Bestimmung unserer Welt: eine Beziehungsgesellschaft zu werden.

Hinter dem Wörtchen „Danke“ steckt mehr als eine Höflichkeitsfloskel. Es erinnert unsere Welt an ihre göttliche Bestimmung, überall auf Beziehung hin angelegt zu sein. Zuneigung und Dank-Schuldig-Sein sind keine Spannungen, sondern Atem des wahren Lebens.