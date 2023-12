Handel Verkaufsoffener Sonntag: In diesen Thüringer Städten öffnen Läden am zweiten Advent

Jena In der Weihnachtszeit dürfen Kommunen entweder am ersten oder zweiten Adventsonntag dem Einzelhandel die Ladenöffnung erlauben: Diese Städte sind an diesem Wochenende dran.

Das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten. Der lokale Einzelhandel hofft auf gute Geschäfte kurz vorm Fest. In Thüringen dürfen Kommunen entweder am ersten oder zweiten Advent einen verkaufsoffenen Sonntag ermöglichen: Welche Städte laden in diesem Jahr am zweiten Advent zum verkaufsoffenen Sonntag ein?

Entlang der A4 haben die Besucherinnen und Besucher gleich in vier Städten die Chance, auf eine weihnachtliche Einkaufstour im Handel zu gehen. In Jena, Weimar, Erfurt und Gotha finden am Sonntag, 10. Dezember, verkaufsoffene Sonntage statt. Aber auch in Meiningen, Nordhausen, Rudolstadt und Sömmerda öffnen die Geschäfte am Sonntag. Der Stadtring Rudolstadt will mit der Aktion das Bewusstsein für lokale Wirtschaftskreisläufe stärken. Neben dem Einkaufsbummel bestehe die Möglichkeit, den Tag gemütlich auf dem Weihnachtsmarkt „Schillers Weihnacht“ ausklingen zu lassen.

Unterschiedliche Öffnungszeiten am Sonntag gewählt

Übersicht zum verkaufsoffenen Sonntag (10. Dezember 2023):

● Gotha von 13 bis 18 Uhr

● Erfurt von 12 bis 18 Uhr

● Jena von 13 bis 18 Uhr

● Meiningen von 13 bis 18 Uhr

● Nordhausen 13 bis 18 Uhr

● Rudolstadt von 13 bis 18 Uhr

● Sömmerda 13 bis 18 Uhr

● Weimar von 11 bis 17 Uhr

Das Thüringer Ladenöffnungsgesetz regelt den Umgang mit dem verkaufsoffenen Sonntag: „An jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen aus besonderem Anlass für die Dauer von bis zu sechs zusammenhängenden Stunden in der Zeit von 11 bis 20 Uhr geöffnet sein“, heißt es in Paragraf 10 des Landesgesetzes. „Der Karfreitag, die Adventsonntage und die übrigen Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen mit Ausnahme wahlweise des ersten oder zweiten Adventsonntags nicht freigegeben werden.“ Landkreise und die kreisfreien Städte geben diese Verkaufstage durch eine Rechtsverordnung frei.

