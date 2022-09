Falschfahrer in der Camsdorfer Straße: Die Ortsteilräte Jens Fischer und Jan Cimalla zählten am 15. September, 10 Uhr für eine halbe Stunde die Falschfahrer: Neun Fahrzeuge bogen falsch ab oder ordneten sich falsch ein. Das Tempo-30-Schild sowie das Parkverbotsschild seien an dieser Stelle irreführend, finden sie.