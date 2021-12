Verkehrsinsel übersehen - E-Roller aufs Fahrzeugdach gelegt - Lkw übersieht Pkw: Frau wird verletzt

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Verkehrsinsel übersehen

Ein 21-Jähriger befuhr am Donnerstagabend mit seinem Moped die Schrödingerstraße in Richtung Hugo-Schrade-Straße in Jena. Plötzlich übersah der Mann eine Verkehrsinsel, fuhr über deren Bordstein und verlor die Kontrolle über das Kleinkraftrad. Beim Sturz berührte das Moped einen entgegenkommenden Chevrolet und verursachte dadurch Schaden. Der 21-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht.

E-Roller aufs Fahrzeugdach gelegt

Eine 57-Jährige meldete sich am Donnerstagmittag bei der Polizei, weil in Jena Unbekannte einen Elektroroller auf das Fahrzeugdach der Frau gelegt hatten. Der Seat wurde auf einem gegenüberliegenden Parkplatz vor einer Schule am August-Bebel-Platz abgestellt. Als die Frau nach einem Termin zurück zu ihrem Auto kehrte, stellte sie die Umrüstung ihres Fahrzeugs als "Rollerablage" fest. Das Dach wurde beschädigt, sodass eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen wurde.

Brandstiftung möglich

Zu einem Kleinbrand musste in der Nacht zu Freitag die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg ausrücken. Am Rossplatz brannte eine 120 Liter fassende gelbe Tonne. Auch Polizeibeamte wurden alarmiert, da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Ohne Schutz, dafür mit Promille

Eine 38-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in Hermsdorf kontrolliert. Die Frau war mit einem Opel Corsa im Stadtgebiet unterwegs, als die Beamten feststellten, dass gar kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Die Kennzeichen waren zur Entstempelung ausgeschrieben. Und weil dies noch nicht genug war, brachte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille zu Tage. Demzufolge sind es gleich mehrere Anzeigen, die bei der 38-Jährigen zu Buche stehen.

Lkw übersieht Pkw: Frau wird verletzt

Einen Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw musste am Donnerstagmorgen die Polizei im Saale-Holzland aufnehmen. Ein Sattelzug wollte aus Richtung Hermsdorf kommend auf die Autobahn auffahren. Dabei übersah der Mann jedoch eine entgegenkommende 57-Jährige in ihrem Skoda. Es kam es zum Zusammenstoß. Die Skoda-Fahrerin wurde leicht verletzt und ihr Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

