Verkehrsverbund Mittelthüringen: Kulante Lösung für Pendler in Corona-Krise

Die Mitgliedsunternehmen des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) haben sich auf ihrer Telefonkonferenz am Freitag auf eine kulante Lösung für die Pendler in der Corona-Krise verständigt. Bis Donnerstag dieser Woche getätigte Kündigungen werden schon zum 1. April wirksam.

Kündigungsfrist für März verlängert

Normalerweise muss die Kündigung zum Monatsende bis zum 10. eines Kalendermonats erfolgen. Diese Regelung haben die beteiligten 13 Verkehrsunternehmen für März geändert, sagt Geschäftsführer Christoph Heuing. „Darüber hinaus ist keine Kulanzregelung möglich, weil wir unsere Tarifbestimmungen nicht außer Kraft setzen können.“ Zudem seien die technischen Möglichkeiten in den teilnehmenden Betrieben zu unterschiedlich, um Abos auszusetzen.

„Wir schaffen die Regelung, weil wir wissen, dass einige Berufspendler wegen Gehaltseinbußen in Not geraten sind“, sagt Heuing. Zugleich appellierte er aber an Pendler, die von zu Hause aus arbeiten und nicht wirtschaftlich in Not seien, ihr Abo laufen zu lassen. Sonst sei die Gefahr groß, dass Betriebe in Existenzsorgen geraten. „Wenn die Corona-Krise vorbei ist, brauchen wir einen starken Öffentlichen Personennahverkehr als Antwort auf die Klima-Krise.“

Berufspendler verzichten aus zwei Gründen auf Nahverkehr

Berufspendler hatten sich bei der Zeitung gemeldet und kritisiert, dass keine Aussetzung des Abos möglich sei. Dafür gebe es zwei Gründe. Zum einen arbeiteten viele Berufspendler derzeit von daheim aus – eine Fahrt mit dem Nahverkehr zur Arbeit ist nicht nötig. Oder der andere Fall: Durch die Ausdünnung von Buslinien seien manche Arbeitsplätze nicht mehr zur rechten Zeit zu erreichen, was einen Umstieg aufs Auto nötig mache.

Die Pendler verweisen auf den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, der bereits eine Kulanzregelung geschaffen habe. Demnach können Kunden, die bereits ihre Monatskarten für April oder Mai erworben haben und eine Erstattung in Anspruch nehmen möchten, sich direkt an ihr Verkehrsunternehmen wenden. Abonnenten dürfen in Nordrhein-Westfalen bis auf weiteres ihr Abo pausieren.