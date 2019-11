Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verlängerung der Jenaer Wiesenstraße wird geplant

Die Verlängerung der Wiesenstraße in Jena soll 2020 konkrete Formen annehmen. Im Wirtschaftsplan des Kommunalservice will die Stadt Jena Geld einstellen, um Pläne für das Bauprojekt zu machen. Der Stadtrat hat dies am Mittwoch, 6. November, auf der Tagesordnung.

Die Wiesenstraßenverlängerung galt zwischenzeitlich als Sankt-Nimmerleins-Vorhaben, da große Probleme zu meistern sind: Hochwasserschutz und der Bau über die Saalbahngleise wären zu nennen. 130.000 Euro werden zusätzlich eingestellt. Das Geld soll dazu dienen, den neuen Kreisel an der Kreuzung beim Sportplatz zu planen und darüber hinausgehende Trassenführungen am aktuellen Ausbauende zu untersuchen.

Straße als Voraussetzung für Straßenbahn ins Himmelreich

Für Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) steht fest, dass die Planungen nicht an der Stadtgrenze aufhören werden. Nach seiner Auffassung ist der Bau der Straße die Voraussetzung, um eines Tages auf der heutigen B88 in Zwätzen-Nord die Straßenbahn ins Himmelreich zu vollenden. Die Gleise sollen künftig in der Straßenmitte liegen. In der Bauzeit gebe es ohne die Wiesenstraßen-Verlängerungen keine praktikable Umleitung.

Hoffnung der Stadt ist, dass mit dem Vorliegen konkreter Planungen die Chancen steigen, für den Straßenbau Fördergelder zu bekommen. Bislang sieht es damit eher trübe aus.