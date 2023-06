Verleih von Lastenfahrrad in Jena-Lobeda geplant

Jena. Das Fahrrad soll es schon bald auf Basis eines spendenbasierten Verleihs in Jena-Lobeda geben.

„Lola“ (Lobeda Lastenrad) soll das neue Lastenrad heißen, dass es bald auf spendenbasierten Verleih in Jena Lobeda geben soll. Das Fahrrad soll auf dem Gelände des Martin-Niemöller-Hauses in einer eigens dafür angefertigten Garage seinen festen Stellplatz haben, so teilt es das „Ökoteam“ der Evangelischen Kirchengemeinde Lobeda mit. Die Idee hinter dem Rad sei, Einkäufe, Lastentransporte oder Hol- und Bringdienste von Kindern unkompliziert und umweltfreundlich zu erledigen. Das sei ein Wunsch von vielen Bürgerinnen und Bürgern Jenas. Durch das Lastenrad könne das Auto häufiger stehen bleiben, was wiederum die Umwelt schone. Da das Angebot auf Spenden basiere, könne das Fahrrad auch unabhängig von der individuellen finanziellen Situation genutzt werden.

Weimar und Erfurt legen vor

Erste Fahrräder dieser Art gebe es bereits in Weimar und Erfurt. Das „Ökoteam“ wolle mit dem Angebot die Lücke in Jena schließen. Das Fahrrad an sich sein für verschiedene Zwecke geeignet. In dem Korb sollen sowohl große Einkäufe, als auch Kinder bequem transportiert werden können. Außerdem soll es auch für den ungeübten Nutzer relativ einfach zu fahren sein.

Die Seitenwände des Korbs könnten herausgenommen werden. Zudem könnten - wenn nötig - Kindersitze inklusive Sicherheitsgurte eingebaut werden. Das Fahrrad soll in einer Fahrradgarage auf dem Außengelände des Martin-Niemöller-Hauses stehen. Die Garage soll einen Stromanschluss haben, der vor allem durch die Photovoltaikanlage des Martin-Niemöller-Hausesgespeist werden soll.

Wer das Rad nutzen will, der könne es über ein Internetportal, per E-Mail oder telefonisch reservieren. Die Übergabe des Rades fände durch ehrenamtliche Mitarbeitende der Gemeinde statt, diese würden dem Nutzer auch eine Einweisung geben. Um das Projekt finanzieren zu können, hat die evangelische Gemeinde eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die startet am kommenden Sonntag, 4. Juni.

Wer das Projekt unterstützen will, kann das online machen unter: https://www.jena-crowd.de/lola-lastenrad-fuer-lobeda