Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verliebt beim Fasching im Jenaer Volkshaus

Es muss wohl ziemlich schnell gefunkt haben, als Rosemarie ihren Eduard beim Faschingsball im Februar 1958 im Jenaer Volkshaus kennenlernte und beide nicht mehr voneinander lassen konnten. Sie kann sich noch gut daran erinnern, dass er eine grün-karierte Jacke trug und sie ihr gutes Kleid. Jedenfalls fand bereits zu Weihnachten des gleichen Jahres die Verlobung statt, und ein Jahr später, am 31. Dezember 1959, schlossen die gebürtige Jenenserin und der Sudetendeutsche den Bund fürs Leben. Seitdem hält das Paar übrigens unserer Zeitung auch die Treue als Abonnent.

Doch eigentlich war dieser Hochzeitstermin nicht so ganz günstig gewählt, meint Eduard Meißner lächelnd. Denn, wann immer das Paar Ehejubiläen feiern wollte und eine Gaststätte dafür suchte, hieß es: Man habe zu oder müsse die abendliche Silvesterveranstaltung vorbereiten. Doch wer denkt schon bei der Wahl seines Hochzeitstages an so was. So feierten die Meißners meist etwas später, dieses Mal am vorigen Freitag in der „Noll“. Den Jubiläumstag haben sie an der Ostsee verbracht. Und die Glückwünsche des Oberbürgermeisters überbrachte jetzt Per Rißmann vom Ortsteilrat Jena-Süd direkt bei den Meißners in deren gemütlicher Wohnung am Magdelstieg, wo man rasch ins Plaudern kam.

So war es überhaupt eine bewegte Zeit, diese 1950er Jahre. Denn Eduard war gerade erst aus Neubrandenburg, wohin es ihn mit seiner Familie nach der Flucht aus dem Sudetenland verschlagen hatte, nach Jena gekommen, weil der gelernte Feinmechaniker der Anziehungskraft von Carl Zeiss Jena nicht widerstehen konnte. Rosemarie hatte auch gerade erst ihre Berufsausbildung als Biologie-Chemie-Laborantin bei Schott und Jenapharm abgeschlossen. In dem Beruf arbeitete sie dann bis zum Ruhestand – unter anderem am Beutenberg-Institut beim berühmten Professor Knöll und später in der Tierphysiologie der Universität. Ihr Mann blieb gut 40 Jahre bei Zeiss, bevor er in Arbeitslosigkeit und Rente ging. Nach dem Ausscheiden bei Zeiss fand er aber noch eine interessante Beschäftigung bei seinem Sohn, den er begleitete, als der für eine große Baufirma in Japan tätig war.

Gemeinsam zogen sie einen Sohn auf und freuen sich heute auch über drei Enkel und auf die regelmäßigen Treffen mit den Familien der beiden Schwestern von Rosemarie und der beiden Brüder von Eduard. Die Jubilare fühlen sich wohl und verbringen viel Zeit in ihrem Garten in Camburg. Außerdem ist Rosemarie eine leidenschaftliche Hobbykünstlerin. In der Wohnung am Magdelstieg hängen viele ihrer Werke – vor allem Keramiken und Seidenmalereien. Wünschen wir dem Jubelpaar noch viele gute Jahre mit schönen Reisen, die sie immer noch gern unternehmen!